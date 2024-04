Die Islamisten, die Erdoğan unter Druck setzen

Bedrohliche Musik läuft im Hintergrund. Dazu verpixelte Bilder von Regenbogenfahnen, und dunkle Zwischenbilder von Kindern, die, das Kuscheltier an den Körper gedrückt, traurig aus dem Fenster blicken. Dann die US-Präsidenten Barack Obama, Joe Biden und – etwas fehl am Platz – Donald Trump. "Sie wollen die menschliche Natur und die Naturgesetze zerstören", sagt eine drohende Stimme im Hintergrund.

Mit derartigen Videos machte Fatih Erbakan in den vergangenen Wochen Wahlkampf: Homo- und Transsexualität "aus den USA importiert", und seine Partei, die islamistische Yeniden Refah Partisi (übersetzt "Neue Wohlfahrtspartei"), das einzige Bollwerk gegen diesen Wahn – so wird es suggeriert. "Wir werden keine perversen LGBT-Organisationen in unseren Städten zulassen!", schrieb Erbakan darunter.

Erbakans Partei ging – nach der säkular-sozialdemokratischen CHP – als größte Wahlsiegerin aus den türkischen Kommunalwahlen hervor. Die Yeniden Refah Partisi wurde, zwar mit enormem Abstand, drittstärkste politische Kraft im Land (6,2 Prozent), und überholte die pro-kurdische, linksgerichtete DEM-Partei (frühere HDP). In den eigentlich traditionellen AKP-Hochburgen Yozgat in Zentralanatolien und Şanlıurfa im Südosten des Landes verzeichnete sie Siege, die vor allem die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdoğan schmerzten.