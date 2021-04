Italien

Quarantänepflicht könnte bald fallen

Wer heute noch zum Urlaub in Italien aufbricht, muss dort zunächst fünf Tage in Quarantäne. Das könnte sich aber bald ändern: Am Freitag wird die Regierung bekannt geben, ob die Maßnahmen fortgeführt oder gelockert werden. Außengastronomie, Theater, Museen und Kinos haben seit Montag wieder geöffnet.

Allerdings nach wie vor eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. In Sardinien ist derzeit kein Urlaub möglich: Einreise für Touristen verboten.