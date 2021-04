Italien öffnet sich, aber nicht für Urlauber aus der EU

Weitere Öffnungen sind ab 1. Juni geplant – dann sollen die Fitnesscenter und, rechtzeitig zur EM, die Fußballstadien öffnen. Die Italiener dürfen sich außerdem frei zwischen den gelben Regionen bewegen. Wer also in Turin lebt und sich ein Wochenende am Meer in Ligurien gönnen will, darf das.

Weniger gute Nachrichten gibt es für Urlauber aus den EU-Staaten. Es gelten nach wie vor Einreisebestimmungen. Wer nach Italien will, muss einen negativen PCR- oder Antigentest mitbringen, der maximal 48 Stunden alt ist, und sich dann in eine fünftägige Quarantäne begeben. Um diese zu beenden, ist ein weiterer negativer Test nötig.