Wie Italien seine Touristen zurückgewinnen will

Dass die Griechen den Italienern die Touristen wegschnappen, geht auf keinen Fall. 2019 positionierte sich Italien an vierter Stelle unter den meist besuchten Ländern weltweit. „Jetzt buchen die Amerikaner, die normalerweise uns besuchen, ihren Urlaub in Griechenland“, sagt Bernabò Bocca, Vorsitzender des Hotellerie-Dachverbandes Federalberghi. Athen hat am Montag mitgeteilt, dass ab 14. Mai Touristen willkommen seien, ohne Quarantänepflicht, nur mit negativem Corona-Test/Impfzeugnis.

Tourismusminister Massimo Garavaglia hatte Anfang April auf die Frage, wann Italien wieder ausländische Touristen ohne Test- und Quarantänepflicht empfangen werden könne, so geantwortet: „Der französische Präsident Emmanuel Macron hofft, dass sein Land am 14. Juli, also am Nationalfeiertag, soweit ist. Unser Fest der Republik fällt auf den 2. Juni, wollen wir hoffen, dass das unser Datum ist.“ Seitdem hat er sich zum Thema nicht mehr geäußert und auf Athens Ankündigung auch nicht reagiert.