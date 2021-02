Italiens erster Covid-Patient: Seine Ärztin erinnert sich

„Bei der Untersuchung stellte ich fest, dass die Entzündung mittlerweile auch den anderen Lungenflügel angegriffen hatte“, erzählt die Anästhesistin Annalisa Malara bei einer Videokonferenz mit der Auslandspresse in Italien.

"Verschlechterung machte mich stutzig"

Eine so rapide Verschlechterung bei einem ansonsten gesunden und jungen Mann machte sie stutzig. Zwar geisterten die Virologen damals noch durch Italiens Medien und versicherten, das Coronavirus würde nie und nimmer von China nach Europa überspringen. Malara ließ sich davon aber nicht beirren und ging den Kontakten, die der Mann in letzter Zeit gehabt hatte, nach. „Wir sprachen mit seiner Frau, die zu jener Zeit schon hochschwanger war, und erfuhren von einem Abendessen drei Wochen davor – mit einem Arbeitskollegen, der in China gewesen war.“ Und so veranlasste sie umgehend einen Abstrich.

Künstlicher Tiefschlaf

Das Ergebnis war, wie man weiß, positiv. Maestri wurde zum „Paziente numero uno“, wie man ihn hierzulande nennt. Fast zwei Wochen kämpfte der Mann um sein Leben in der Intensivstation. Dort wurde er in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt, beatmet und bäuchlings gelegt. Als er außer Gefahr war, kam er auf die subintensive Station. Das Krankenhaus durfte er erst am 23. März verlassen, gerade rechtzeitig, um bei der Geburt seiner Tochter am 7. April dabei zu sein.