Draghi schwor Italiens Senat auf Teamarbeit ein

von Andrea Attificati

Eine knappe Stunde dauerte die Rede, die Premier Mario Draghi gestern vor dem Senat hielt. Zuerst gedachte er der Opfer der Pandemie, der Verstorbenen sowie all jener in Not Geratener. Er versprach: „Wir werden alles tun, damit alle so schnell wie möglich ihre Rechte wiedererlangen und zurück zu ihren Beschäftigungen kehren können.“

Draghi dankte seinem Vorgänger Giuseppe Conte für seine Arbeit in dieser schwierigen Zeit und wandte sich dann an die in den letzten Tagen zunehmend nervöser gewordenen Parteien. Keiner müsse seine Identität ablegen hob er hervor. „Alle machen einen Schritt vorwärts, stellen sich den Notwendigkeiten des Landes“, um ohne Vorbehalte miteinander zu arbeiten.