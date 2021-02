Italiens Parteichefs fühlen sich von Draghi ausgetrickst

Und dann ist da noch die Demokratische Partei (PD). Ihr Vorsitzender Nicola Zingaretti muss an zwei Fronten kämpfen. Auf der einen stehen die Frauen, weil alle drei PD-Ministeriumsposten an Männer gegangen sind, auf der anderen sieht er sich selber in Bedrängnis, da seine Parteiführung schon seit einiger Zeit infrage gestellt wird. Gerne nahm er deswegen am Montag Salvinis Vorschlag an, eine gemeinsame Strategie auszuarbeiten, damit auch die Parteichefs in Zukunft ein Wort bei der Regierungsarbeit mitzureden haben. Am Ende des Treffens zeigte man sich sehr zufrieden. Salvini gedenkt diese Gespräche jetzt auch mit den anderen Kollegen zu führen.