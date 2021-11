Wo in Europa Lockdowns kommen und was das für Reisen bedeutet

Allerdings ist sowohl Ein- als auch Ausreise in all diese Länder ohne größere Auflagen möglich – vorausgesetzt, man befolgt die „2,5-G-Regeln“. An der deutschen Grenze ist mit Stichproben und somit mit längeren Wartezeiten zu rechnen, Grenzschließungen sind derzeit nicht in Sicht.

Ähnlich sieht es an den Grenzen zu den anderen österreichischen Nachbarländern aus. Ein Blick auf die Infektionszahlen – etwa in Tschechien – zeigt, dass Österreich nicht das einzige Land ist, in dem Corona derzeit besonders wütet. Mit 14.119 Neuinfektionen in 24 Stunden und einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.161 legt unser nördlicher Nachbar neue Rekordwerte vor. Die Regierung will eine „2-G-Regel“ einführen. Erstmals seit Monaten müssen wieder tschechische Soldaten in den überlasteten Krankenhäusern und Altersheimen Hilfe leisten. Seit 5. November stuft Tschechien Österreich als Einreisegebiet mit „sehr hohem Risiko“ ein.