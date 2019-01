Wieder hoch riskanter Aktions-Samstag der Gelbwesten

So klagen PKW- und LKW-Lenker darüber, dass sie bei ihren täglichen Berufsfahrten endlose Umwege einschlagen müssen, um den Blockaden, die die „ Gelbwesten“ an Autobahn-Zubringern errichten, zu entgehen – um dann am Ende doch noch in eine Sperre zu geraten.

Dort werden Fahrer manchmal solange nicht weitergelassen, bis sie für die „ Gelbwesten“ eine Spende entrichtet haben. Die Betroffenen sprechen von „Schutzgeld-Erpressung“ und „Wegelagerei“.

Gewerbetreibende vor dem Ruin

Vor allem aber droht kleinen Kaufleuten und Handwerksbetrieben in Provinzstädten der Ruin, nachdem die Blockaden und Aufmärsche der „ Gelbwesten“ die Weihnachtssaison schwer beeinträchtigt haben.