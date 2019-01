Spendenerfolg für zuschlagenden Ex-Boxer spaltet Frankreich

In Frankreich haben Menschen mehr als 114.000 Euro für den früheren Boxer Christophe Dettinger gesammelt. Dieser war dabei gefilmt worden, wie er während der Gelbwesten-Proteste in Paris am Wochenende Polizisten schlug.

Bei einem Crowdfunding-Aufruf auf der französischen Website Leetchi kam innerhalb weniger Tage diese Summe zusammen. Die Spendensammlung ist mittlerweile beendet. Zahlreiche französische Politiker verurteilten die Spendenaktion für den mutmaßlichen Gewalttäter.