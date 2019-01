"Gelbwesten": Pechvogel Macron schießt wieder Eigentor

Regierungschef Edouard Philippe tat freilich die Affäre um Jouannos Rücktritt als „Nebensächlichkeit“ ab. Nach Beendigung eines entsprechenden Vorbereitungsseminars der Regierung versicherte der Premierminister am Mittwoch, er wünsche eine „reichhaltige Debatte“, in der sich jeder in „voller Transparenz“ äußern werde können. Damit die Diskussionen in einem halbwegs fassbaren Rahmen verlaufen, hat die Regierung vier zentrale Themenkomplexe vorgegeben: die ökologische Umwandlung, die Steuerpolitik, Demokratie und Bürger-Mitbestimmung, die künftige Organisation des Staats und der öffentliche Dienste.

Gleichzeitig warnte der Regierungssprecher Bernard Griveaux, namentlich in Hinblick auf die Wünsche der Linksopposition: „Diese große Debatte wird zu keiner Nachhol-Runde für diejenigen, die von den Wahlergebnissen (im Mai 2017, als Macron gelangte) enttäuscht sind. Wir werden nichts von dem zurücknehmen, was wir in den letzten 18 Monaten beschlossen haben“. Das betrifft vor allem die Abschaffung der Vermögenssteuer (ab 1,3 Millionen Euro) durch Macron. Ein Teil der Aktivisten der „ Gelbwesten“ hatten immer wieder die Wiedereinführung dieser Vermögenssteuer gefordert. Allerdings stehen andere Vorschläge für Steuern, die die wohlhabenderen Teile der Bevölkerung betreffen würden, jetzt von Seiten des Regierungslagers durchaus zur Diskussion.