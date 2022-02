Wie Putin Europa schon wieder auseinanderdividiert

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht vor Wahlen in zwei Monaten, also bedient er die tief sitzenden traditionellen Gefühle seiner Landsleute. Die sind gegenüber Amerikanern und Briten ohnehin skeptisch und wollen sich auch in der NATO nicht bevormunden lassen. Also steuert er – nach dem Muster von Amtsvorgängern wie Charles de Gaulle – einen eigenen Kurs gegenüber Moskau.

Die Idee der „Finnlandisierung“ der Ukraine – also eine Art Neutralität – will Macron plötzlich gar nicht aufs Tapet gebracht haben. Doch seit seinem betont geheimen Vier-Augen-Gespräch mit Putin in Moskau steht diese Idee im Raum. Ganz im Sinne des russischen Präsidenten, der Ähnliches vom Westen gefordert hat. Waffen verkaufen die Franzosen trotzdem großzügig an die Ukraine