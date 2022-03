Wie Putin die ungarisch-polnische Allianz entzweit

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán lehnt diese Idee ab. Außerdem hat man gedroht, jegliche ernsthaften Sanktionen gegen russisches Öl und Gas zu blockieren. Bis dato trug Orbán alle EU- und NATO-Sanktionen mit. Nur gegen eine Waffenlieferung in die Ukraine durch Ungarn verwehrte man sich – "zum Schutz der eigenen Bevölkerung".

Freundschaftsbesuch wurde abgesagt

Die Meinungsunterschiede scheinen mittlerweile sogar die diplomatische Freundschaft zu betrüben: Das gemeinsame Zusammentreffen zwischen den Staatspräsidenten Andrzej Duda (Polen) und János Áder (Ungarn) in Bochnia bei Krakau anlässlich des "Tages der polnisch-ungarischen Freundschaft" am 23. März wurde kurzfristig abgesagt. Auch anlässlich des ungarischen Nationalfeiertages am 15. März schickte Polen zum ersten Mal keinen Vertreter zu Orbáns Festansprache. Dabei wäre diese Unterstützung angesichts der anstehenden Parlamentswahlen in Ungarn am 3. April besonders wichtig.