Wie Olaf Scholz auf der Bremse steht und die Koalition spaltet

Nach einer Schaltkonferenz mit den NATO-Verbündeten Dienstagabend hatte Scholz zu einer Pressekonferenz gerufen. Viel Neues wurde nicht gesagt: Deutschland bleibt beim Nein zu einem Öl- und Gasembargo und bei seinem Nein zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Es werde "keine Alleingänge Deutschlands geben", so Scholz. Dabei scheint man diesen Weg längst eingeschlagen zu haben.

Denn während andere NATO-Länder bereits zum wiederholten Mal schwere Waffen an die Ukraine liefern – darunter die USA, Großbritannien, Kanada, die Niederlande und Belgien – , lässt Deutschland weiterhin davon ab und kündigt an, lieber Rüstungsbestellungen aus der Ukraine bei der deutschen Industrie finanzieren zu wollen: "Wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten, uns zu sagen, welches Material sie in nächster Zeit liefern kann", so Scholz. Die Ukraine dürfe aus dieser Liste eine Auswahl an Waffen treffen, "wir stellen ihr das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung."

Streit um Waffenbestand

Melnyk zufolge würden allerdings genau jene Waffen, die nach Ansicht einiger Experten für einen Gegenangriff auf die russischen Streitkräfte im Donbass benötigt würden, auf der Liste fehlen. Der ukrainische Botschafter spricht von schwerem Artilleriegeschütz wie der Panzerhaubitze 2000. 120 Stück soll die deutsche Bundeswehr davon besitzen.