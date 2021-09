Wie Nawalny mit einer App die Russland-Wahlen beeinflussen will

Russland wählt seine Volksvertretung. Und wie schon so oft in den vergangenen Jahrzehnten, weiß man bereits, wer das Rennen machen wird. Die Duma, das Parlament in Moskau, wird wohl auch nach dem Urnengang, der am Freitag beginnt, wieder voll in der Hand von kremltreuen Parteien wie "Einiges Russland" sein.

Nicht unbedingt, weil die Mehrheit der Russen das so wünscht, sondern weil jene, die es nicht wünschen, durch viele Tricks davon abgehalten werden, von ihrem aktiven oder passiven Wahlrecht Gebrauch zu machen. Fast alle bekannten Oppositionellen sind von den Behörden aus teils fadenscheinigen Gründen von der Wahl ausgeschlossen worden.

Doch es gibt eine Handvoll Aktivisten, die diesem Schicksal entgegenwirken wollen. Einer davon ist Alexej Nawalny. Doch der mittlerweile weltbekannte Kremlkritiker sitzt in einem Gefängnis in Russland und kann kaum eingreifen. Seine Freunde und Verbündeten innerhalb und außerhalb Russlands sind fest entschlossen, dem Präsidenten Wladimir Putin bei den Dumawahlen zumindest einen schmerzhaften Schlag zu versetzen.

Wie das gehen soll? Die Gruppe nennt das "Smart Voting".