Russischer Oppositioneller kämpft bei Wahl gegen Doppelgänger

So heißt etwa einer der Doppelgänger eigentlich Viktor Bykow und ist Mitglied der Regierungspartei.

Manipulationsversuch des Kremls?

Gleichnamige Kontrahenten gelten in Russland als beliebte Strategie der Regierungspartei, um gegen populäre Oppositionskandidaten vorzugehen.

Vishnevsky wandte sich an die Wahlkommission, diese wies seine Beschwerde zurück. Die Vorsitzende der Kommission ließ ausrichten, das Gesetz sei sehr liberal in solchen Fällen; formal könnten alle Vishnevskys an der Wahlen teilnehmen. Nach den Wahlen könne man der Staatsduma jedoch vorschlagen, Änderungen vorzunehmen, um derartige Fälle künftig zu verhindern.