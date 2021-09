Die Anleitung zur perfekten Parlamentswahl in Russland

Die Aufnahme, aus der die Zeitung Nowaja Gaseta zitiert hat, stammt von einem Training für Wahlhelfer in der Stadt Koroljow. Zu hören ist eine Frau, die von mehreren Personen als Zhanna Prokofiewa identifiziert wurde. Sie arbeitet als Beraterin des Bürgermeisters und erklärt in dem Mitschnitt, dass das Wahlkomitee „interessiert ist an einer bestimmten Zahl und bestimmten Partei und an einem Ziel von 42 bis 45 Prozent der Stimmen“.