Putin will bei der Parlamentswahl das "Belarus-Szenario" verhindern

Und die Sieger stehen längst fest. Niemand in Russland zweifelt daran, dass die Kremlpartei Einiges Russland bei der Duma-Wahl die Nase weit vorne haben wird. Die Frage ist nur, wie weit vorne. Sie stellt auch jetzt schon 343 der 450 Sitze.

Ganz ohne Gegner wird es aber auch nicht gehen. Man wolle das „Belarus-Szenario“ vermeiden, sagt Gaase. Er geht deshalb davon aus, dass neben den Kreml-nahen Parteien wie den Kommunisten auch eine kleine liberale Opposition im neuen Parlament in Moskau vertreten sein wird. „Drei bis fünf liberale Gesichter“ könnten es ins Parlament schaffen, wie etwa die Moskauer Direktkandidatin Marina Litwinowitsch, sagte Gaase, der für den vor allem bei jungen Regierungsgegnern populären Podcast Meduza arbeitet. Für eine eigene Fraktion werde es aber wohl nicht reichen.

Konstantin Gaase erwartet, dass nach der Wahl eine Art Postenschacher ausbricht. Abgesehen von einem neuen Parlamentspräsidenten könnten der Premier, der Moskauer Bürgermeister oder wichtige Minister in der Folge ausgewechselt werden. Auch im Kreml selbst stünden Personalrochaden bevor.

Der Soziologe Gaase war gemeinsam mit der russischen Expertin für Internationale Beziehungen Tatjana Romanowa, am Donnerstag zu Gast in einem Online-Seminar des forum journalismus und medien (fjum). Dort stellten sich die beiden der Frage, ob die Zusammensetzung der Duma überhaupt einen Einfluss auf den Alltag der Russinnen und Russen oder die Beziehungen Russlands mit dem „Westen“ habe. Abgesehen von innerrussischen Themen wie Gesundheit, Bildung, Budget werde es „an den russisch-europäischen Beziehungen kaum etwas ändern, wer in der Duma sitzt“, sagt Gaase. Auch Romanowa geht davon aus, dass sich nach außen erst einmal nicht viel ändern wird. „(Außenminister Sergej, Anm.) Lawrow ist ja immer noch hier – einer der längstdienenden Minister Russlands. In der Außenpolitik spiele das russische Parlament nur eine geringe Rolle.