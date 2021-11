Wie IT-Riesen von der EU gezähmt werden sollen

Milliardenstrafen sind anhängig – doch bis Google, Apple und Co. ihre Verfahren in Europa endgültig ausgefochten haben, vergehen Jahre. In der schnellen Onlinewelt sind das Ewigkeiten – in der die Internet-Giganten ihre Macht weiter ausbauen könnten. Das soll sich zumindest in Europa ändern.

„Es geht nicht darum, die Macht der IT-Giganten zu brechen“, schildert die mit dem Thema befasste Schattenberichterstatterin und EU-Abgeordnete Eva Maydell, „sondern sicherzustellen, dass es künftig Regeln für sie gibt“.

Wichtige Voraussetzungen dafür wurden diese Woche geschaffen: Da verabschiedete der Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments in Straßburg seine Verhandlungsposition zum Gesetz über Digitale Märkte; auch die EU-Regierungen legten am Donnerstag ihre Standpunkte fest. Einigen sich beide Seiten, könnte das Gesetz schon Ende nächsten Jahres wirksam werden.