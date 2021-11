Wie die EU die Migrationsroute nach Minsk zudrehen will

Während die Migranten in der beißenden Kälte der belarussischen Wälder ausharren, legt die EU Bremsen an die jüngsten Migrationsrouten an.

Die Wirksamsten dabei: Internationale Fluglinien, die in den vergangenen Monaten Tausende Migranten aus dem Nahen Osten nach Minsk geflogen hatten, wurden von Brüssel mit Sanktionen bedroht. Schlimmstenfalls hätten sie Überflugs- oder Landerechte in der EU verloren.

Daraufhin verpflichteten sich die Türkei, dann auch die Vereinigten Arabischen Emirate und der Irak: Syrische, jemenitische, irakische und afghanische Migranten dürfen keine Flugzeuge mehr nach Weißrussland besteigen. Von Istanbul aus werden keine One-Way-Tickets nach Minsk mehr verkauft.

Auch die Fluggesellschaften Royal Air Maroc, Emirates, Air Arabia, Egypt Air, Etihad und Flydubai wurden von EU-Kommissionsmitarbeitern aufgesucht. Sie alle versicherten, sie seien gegen jegliche Form von Menschenhandel.

Menschenschmuggler im Visier

Darüber hinaus brachten die EU-Außenminister gestern in Brüssel eine weitere Sanktionsrunde gegen das Regime in Minsk auf den Weg.

Die neuerlichen Strafen richten sich unter anderem gegen die belarussische Fluggesellschaft Belavia: Sie darf künftig von europäischen Firmen keine Flugzeuge mehr leasen. Seit der Entführung eines belarussischen Bloggers im Frühling ist es Belavia zwar verboten, in der EU zu landen. Doch die staatliche Airline mietete kurzerhand Maschinen und holte so Tausende Menschen ins Land.