Von Nadelstichen zu schmerzhaften Sanktionen: Wo Weißrussland verwundbar ist

Ob die jüngste Sanktionsrunde Wirkung zeigt, bleibt abzuwarten. Falls nicht, warnte Deutschlands Außenminister Heiko Maas, „sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange“.

Mit dem neuen Sanktionspaket reagiert die EU auf die anhaltenden Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition seit der Präsidentenwahl am 9. August 2020. Bei den Protesten gab es mehrere Tote, Hunderte Verletzte und Tausende Festnahmen. Menschenrechtler kritisieren Folter in den belarussischen Gefängnissen. Österreich stehe in Solidarität mit den demokratischen Kräften in Belarus, betonte Schallenberg erneut am Montag. Er forderte abermals die Freilassung von Protassewitsch und anderer politischer Gefangener.