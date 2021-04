Wie euopäische Urlaubsländer die Saison retten wollen

Stichtag für Spanien-Liebhaber ist der 9. Mai. Bis dahin gilt auf jeden Fall noch der coronabedingte Ausnahmezustand. So lange darf jede Autonome Region die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung – zusätzlich zu den landesweit gültigen – selbst verschärfen. Und das tun sie auch, indem sie die Reisen von Region zu Region untersagen.

Für Auslandstouristen gilt eine Ausnahme. Ein Beispiel: Da die Flugverbindungen aktuell überschaubar sind, ist es erlaubt, ohne Umwege etwa vom Flughafen in Barcelona (Katalonien) in die eigentliche Urlaubsdestination nach Valencia (Comunidad Valenciana) zu fahren (und bei Urlaubsende wieder zurück). Tagesausflüge in andere Regionen sind – Stand heute – untersag