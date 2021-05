Dieser Wählergruppe zuliebe hat die konservative Regionalregierung das Event am Sonntag genehmigt, die Einnahmen gehen an die von der Pandemie Betroffenen in der Stierkampf-Branche. Darüber hinaus soll die Veranstaltung der Regionalpräsidentin heute, am 4. Mai, zur Wiederwahl verhelfen.

Vor der Arena verteilen Wahlhelfer des Partido Popular, der konservativen Partei, blaue Flyer an die Stierfreunde. Darauf das Gesicht von Isabel Diaz Ayuso, die mittlerweile international bekannt ist, für ihren lockeren Umgang mit der Pandemie.

Seit Juni können Madrilenen die Gastronomie nutzen und kulturelle Veranstaltungen besuchen, Kinos, Theater und die Oper sind geöffnet, trotz hoher Infektionszahlen. „Libertad“ steht auf den Armbändern, die es zu dem Flyer dazu gibt, „Freiheit“. Ayuso ist hier sehr beliebt.