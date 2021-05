Wilde Wahl in Madrid: Morddrohungen, Stierkampf und Krach im TV

Wie so oft in Spanien spaltet auch diese Wahl die Stadt in zwei politische Pole. So bleibt den Madrilenen am Dienstag keine wirkliche Wahl. „Ich will links wählen, aber vielleicht wähle ich auch konservativ“, gesteht Enrique, ein junger Barbesucher, seine politische Orientierungslosigkeit ein: „Mir ist lieber, dass Ayuso die absolute Mehrheit bekommt und nicht mit VOX in eine Koalition geht. Davor habe ich Angst.“

Kampf in den Arbeitervierteln

Die rechte VOX hat ihren Wahlkampf in Vallecas im Süden Madrids begonnen. Dort, wo Iglesias aufgewachsen ist, wo die Arbeiter leben, die traditionell links wählen. VOX orientiert sich politisch an der Strategie des französischen Front National, um den anderen Parteien Stimmen in diesen Vororten abzugraben. Zur politischen Taktik gehört auch die Provokation. Iglesias wird von VOX-Kandidaten ständig als „Ratte“ bezeichnet. Die lokale Kandidatin der Rechten zweifelte öffentlich an den Morddrohungen gegen Iglesias.

Warnung vor Kommunismus

Der verließ daraufhin wütend eine TV-Debatte. Die Kandidatin der zweiten Linkspartei und der Vertreter der Sozialisten folgten. Ayuso war der Runde ohnehin ferngeblieben. Sie warnt lieber vor Sozialismus und Kommunismus. Dass Ayuso am Sonntag den ersten Stierkampf in Madrid seit 2019 genehmigt hat, gilt als letzte populistische Geste im Wahlkampf. Am meisten gepunktet aber hat sie mit dem Öffnen der Bars. Dort gibt es derzeit Bierflaschen mit ihrem Porträt. Das zieht. Umfragen sagen Ayuso 40 Prozent voraus.

Maren Häußermann, Madrid