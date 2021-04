Experiment in Spanien: Kürzer arbeiten bei gleichem Gehalt

Die Arbeitszeit zu reduzieren bedeutet in diesen Branchen also, dass mehr Mitarbeiter gebraucht werden. Das dürfte in Spanien auch in Kauf genommen werden, denn die Arbeitslosenquote ist dort mit 16 Prozent doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Eurozone. Effektiv subventioniert dann der Staat Löhne, um Menschen in Beschäftigung zu bringen oder zu halten, ähnlich wie bei Kurzarbeit.