Wie ein Kennedy Joe Biden das Weiße Haus streitig macht

Jack Schlossberg ist trotz seines berühmten Familienhintergrunds kein „political animal“ für die erste Reihe. Der einzige Enkel des 1963 erschossenen US-Präsidenten John F. Kennedy wirkt lieber aus dem Hintergrund.

Vor wenigen Tagen hat sich der wie für die Titelseiten von Promi-Magazinen gemachte Beau aber doch öffentlich exponiert. Und zwar gegen seinen Cousin Robert F. Kennedy jr. Der 69-jährige Sohn des 1968 erschossenen Ex-Justizministers und Präsidentschaftskandidaten Bobby F. Kennedy sorgt im demokratischen Präsidentschaftswahlkampf zunehmend für Unruhe.

Der als Umwelt-Anwalt zu Millionen gekommene Jurist will Amtsinhaber Joe Biden die Kandidatur 2024 abspenstig machen. Eine seltene Form von „friendly fire“. Und aus Sicht von Experten alles in allem ein hoffnungsloses Unterfangen. Aber dass der Mann mit der krankheitsbedingten Rostnagel-Stimme in Umfragen bei Werten um die 20 % rangiert, gezielt Unterstützung aus rechtsextremen Kreisen erhält und sich als Stichwortgeber der oppositionellen Republikaner betätigt, wirft ein bezeichnendes Licht auf die toxische Gemengelage sechs Monate vor Beginn der Vorwahlen.