Wie ein Kampfsportler reihenweise Meister k.o. schlägt und den Zorn Chinas weckt

In der Kommunistischen Partei kam das nicht gut an: Als er die Kampfsportlegende Chen Xiaowang als Betrüger beleidigte, wurde er von einem Gericht zu einer Strafe von 30.000 Euro verdonnert, musste sich eine Woche lang jeden Tag öffentlich entschuldigen. Vor allem aber setzte die Regierung seine soziale Bewertung herab. Xiaodong durfte weder in ein Flugzeug steigen, noch Besitz erwerben oder mit einem Hochgeschwindigkeitszug fahren.

Er nahm die Holzklasse und fuhr 36 Stunden lang mit dem Zug, um sein nächstes Opfer zu besiegen. Vorbedingung für den Kampf: Xiaodong musste Clown-Make-up tragen. Das hielt ihn nicht davon ab, dem Wing Chun-Meister Lu Gang die Nase zu brechen.

Nachdem er seine Strafe gezahlt und sich öffentlich entschuldigt hatte, wurden die harten Restriktionen wieder aufgehoben. Dennoch gilt Xiaodong als Persona non grata. Seine Videos darf er in China nicht veröffentlichen – er schickt sie einem Freund in den USA, der sie dann auf Youtube stellt.