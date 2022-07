Wie die CIA Europa warnte: Sehenden Auges in Krieg und Krise

Der russische Präsident zielt damit auf einen wunden Punkt: Die Wirtschaftssanktionen würden Europa selbst mehr schaden als Russland, werden die sanktionskritischen Stimmen immer lauter. Die Inflation steigt und steigt. Dazu kommt die Sorge, dass der Kreml-Herr den Europäern das Gas bald völlig abdrehen könnte – eine Katastrophe für die europäische Wirtschaft; für die österreichische Wirtschaft im Speziellen.

Hat die EU bei der Planung der Sanktionen also nicht einkalkuliert, dass Putin das schlimmste Szenario wahr machen könnte? Hat Brüssel, wie Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer kritisiert, „nicht zu Ende gedacht“? Fahrlässig gehandelt?

Den USA war Europas Abhängigkeit von russischem Gas von jeher ein Dorn im Auge. Bis einen Tag vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine drohte der US-Kongress noch mit Sanktionen gegen die – nie eröffnete – Pipeline Nord Stream 2. Sie hätte die Gasabhängigkeit vor allem Deutschlands von Russland noch weiter erhöht.

Die Gas-Alternative

Doch dann kam der Krieg, die umstrittene Gasleitung war obsolet – und die USA boten sich als Alternative an, um Europa vor einem Gasfiasko zu retten. US-Flüssiggas (LNG) soll das russische Erdgas größtenteils ersetzen.

Schon im November hatten die USA sowohl bei der EU als auch bei der NATO Alarm geschlagen: Mehr als 100.000 Soldaten hatte Russland da bereits an die Grenze zur Ukraine beordert. Stets leugnete der Kreml: Nein, eine Invasion stehe natürlich nicht bevor.

Doch die US- und britischen Geheimdienste misstrauten den russischen Beschwichtigungen. Sie rechneten bereits so sehr mit einem Angriff, dass die Politiker in Washington und London beschlossen: Sanktionen müssen für den Ernstfall vorbereitet werden, und in jedem Fall muss die EU mitziehen.

Spätestens als CIA-Direktor Bill Burns Mitte November EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen warnte, startete die Behörde in Brüssel ihre Vorbereitungen. Bis Dezember wurden in den Generaldirektionen der EU-Kommission für Energie, Finanzen und Handel sämtliche Beziehungen zu Russland durchgeackert, die verwundbaren russischen Sektoren abgeklopft und mögliche Strafen mit den USA abgestimmt.

Dabei ging man, wie Außenminister Alexander Schallenberg Anfang Februar schilderte, von „verschiedenen Eskalationsstufen“ aus. Je nach Szenario sollten die Strafen kalibriert werden. Was damals in der EU aber noch undenkbar schien: ein großer Angriffskrieg Russlands.