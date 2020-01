Wie der Saudi-Kronprinz Bezos' Mega-Scheidung ins Rollen brachte

Wie die US-Korrespondentin des britischen Guardian, Stephanie Kirchgaessner, heute in einem Aufsehen erregenden Report berichtet, ist Amazon-Gründer Jeff Bezos, gleichzeitig Eigentümer der Washington Post, 2018 Opfer eines Angriffs auf sein Smartphone geworden, der direkt vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ausgegangen sein soll.

Der Guardian beruft sich unter anderem auf anonyme saudische Quellen. Danach seien beiden Männer, die sich zuvor bei der ersten großen US-Reise bin Salmans kennengelernt hatten, im Mai 2018 über den Kommunikationsdienst WhatsApp im Kontakt gewesen.

Kurz danach habe Bezos eine Video-Mitteilung vom persönlichen Account bin Salmans erhalten, die mit einem Malware-Programm infiziert gewesen sein soll. Binnen weniger Stunden seien große Daten-Mengen aus dem Smartphone von Bezos abgesaugt worden, erklärten Experten dem Guardian. Was genau, darüber will das Blatt keine Kenntnisse besitzen. Weder von Bezos noch von saudi-arabischer Seite gibt es bisher Stellungnahmen, die den Fall aufklären könnten.

Schlüpfrige Textnachrichten

Dafür werden Erinnerungen an eine spektakuläre Boulevard-Geschichte mit saudi-arabischer Note wach, die den Amazon-Gründer vor gut einem Jahr unfreiwillig in die Schlagzeilen brachte. Das New Yorker Revolver-Blatt National Enquirer veröffentlichte im Jänner 2019 die explosive Story, dass Bezos Ehe nach 25 Jahren wegen einer Affäre vor dem Aus steht. Das Blatt verfügte über schlüpfrige Textnachrichten von Bezos und seiner damaligen Geliebten und heutigen Partnerin Lauren Sánchez. Kurz vor der Enthüllung - Bezos hatte einen Wink bekommen - kündigte der Multimilliardär die Trennung von seiner langjährigen Gattin MacKenzie an.