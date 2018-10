Die saudi-arabische One-Man-Show

Sie zählen zu den bekanntesten Journalisten Saudi-Arabiens, haben immer wieder das Königshaus kritisiert und leben in den USA im Exil. Können Sie nach Saudi-Arabien zurück?

Nein, das wäre zu gefährlich. Ich wurde mehrmals gewarnt. Das ging schleichend, man hat mir meine Kolumne in der saudischen Tageszeitung Al-Watan gestrichen, dann wurde mein Twitter-Account gesperrt. Es wurden in den vergangenen Monaten viele Kritiker eingesperrt, das geht weit über das hinaus, was wir derzeit in den Medien lesen. Die meisten kennt man im Westen nicht, aber es sitzen viele Geschäftsleute, Intellektuelle und Geistliche im Gefängnis. Wer die Politik des Kronprinzen Mohammed bin Salman kritisiert, lebt in Gefahr.

Wie lässt sich die Politik des Kronprinzen erklären? Er versucht sich im Westen als großer Modernisierer zu verkaufen, in Saudi-Arabien regiert er mit stählerner Faust.

Wir erleben eine One-Man-Show. Saudi-Arabien war nie demokratisch, aber was wir derzeit sehen, hat es noch nie gegeben. Die Macht konzentriert sich auf eine Person, die nicht einmal offiziell Staatsoberhaupt ist.

Aber ist Mohammed bin Salman jetzt der Modernisierer oder eher eine "Unguided Missile", wie viele auch sagen?

Sein Kampf gegen den religiösen Extremismus oder wie jetzt gegen die Korruption – das sind alles dringend notwendige Maßnahmen, aber es fehlt die Transparenz. Derzeit entscheidet nur er, was richtig oder was falsch ist. Mohammed bin Salam sieht sich als der alleinige Retter Saudi-Arabiens.

Damit schafft er sich aber auch viele Feinde. Immerhin hat er eine Reihe von Persönlichkeiten, auch in der Familie, wegen Korruption verhaften lassen.

Natürlich macht er sich viele Feinde, aber er hat durch die Verhaftungswelle seine Macht gefestigt. Alle in der Familie stehen im Verdacht, korrupt zu sein, sie fürchten ihn, und keiner will ihn verärgern. Es gibt auch keine Opposition, außer die radikalen Islamisten, und das ist kein politisches, sondern ein militärisches Problem.

Saudi-Arabien steht auch vor großen wirtschaftlichen Problemen, Problem ist vor allem die hohe Arbeitslosigkeit.

Die hohe Arbeitslosigkeit ist eine tickende Zeitbombe. Mehr als 20 Prozent der Bevölkerung haben keinen Job, der Staat muss enorme Summen für Sozialleistungen aufwenden. Dazu kommt, dass 70 Prozent der Arbeitsplätze von ausländischen Unternehmen geschaffen wurden, das ist eine problematische Abhängigkeit, die nicht lange gut gehen wird.

Aber der Kronprinz hat doch Großes vor, er plant eine Megacity, er will die Märkte für Investoren öffnen und ganz Saudi-Arabien, überspitzt gesagt, an die Börse bringen.

Das sind alles PR-Gags. Wir haben schon neue Städte, wie zum Beispiel die King Abdullah Economic City, die kennt nur keiner. Das können Sie sich auf Google Earth ansehen, dort wohnt fast niemand. Anstatt neue Städte zu planen, sollte er die bestehenden modernisieren und in die Altstädte Geld reinstecken. Dort sind die wirklichen Probleme zu finden, Armut und Schmutz. Er muss das Land von unten nach oben modernisieren, nicht von oben nach unten.