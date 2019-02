Nacktfotos: Erpressung von Amazon-Chef Bezos mit politischer Sprengkraft

Jeff Bezos weiß, was er will – und sich erpressen zu lassen, gehört definitiv nicht dazu. Daher schlug der Amazon-Gründer und schwerreiche Besitzer der Washington Post nun massiv zurück, als der eng mit US-Präsident Donald Trump verbandelte Medienkonzern AMI versuchte, ihn mit pikanten Details aus seinem Privatleben unter Druck zu setzen.

„Nein danke, Mr. Pecker“, beginnt Bezos einen offenen Brief an AMI-Chef David Pecker auf der Onlineplattform Medium. Detailliert beschreibt Bezos darin, wie der Konzern über Mittelsmänner mehrmals gedroht habe, intime Nachrichten von ihm an seine neue Lebensgefährtin Lauren Sanchez im Klatschmagazin National Enquirer abzudrucken.