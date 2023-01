Kehrt Boris Johnson wie einst Churchill zurück in die Downing Street?

„Boris zurück an der Front“, titelte der Daily Express am Montag mit einem Foto von Boris Johnson und Wolodimir Selenskij in Kiew. Obwohl er nach diversen Skandalen, von Filz bis hin zur „Partygate“-Affäre um Feiern im Lockdown, das Handtuch werfen musste, stiehlt er mit Comeback-Gerüchten Rishi Sunak immer wieder das Rampenlicht.