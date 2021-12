„Wange an Wange“ feierte Boris Johnson mit engstem Team im Lockdown

Es war, so anonyme Informanten der Zeitung, ein Fest des britischen Premiers Boris Johnson mit seinem Team im Amtssitz in der Downing Street im November 2020 als London sich im zweiten Lockdown befand. Versammlungen waren nur erlaubt, wenn sie für die Arbeit wirklich erforderlich waren. „Boris-Party verstieß gegen COVID-Regeln“, titelte also die Zeitung.

In der Woche vor dem Heiligen Abend feierten dann, nachdem eine Weihnachtsparty auf Zoom verlegt worden war, „Top-Mitglieder seines Teams“ wieder und stießen bei einem Quiz und Engerl-Bengerl mit Wein an. Eine Quelle beschrieb die Feste als „COVID-Alptraum“, auch wenn ein Johnson-Sprecher beteuerte: „COVID-Regeln wurden zu jeder Zeit eingehalten“. Das Portal Politico fasste die Kontroverse so zusammen: „Last Christmas I gave you my party“.