Brexit und die Folgen: Viel Papierkram, weniger Weihnachten

Die Zahl der Marktstände ist im Vergleich zu 2019 von über 80 auf 56 geschrumpft. „Einige Standbesitzer haben Probleme mit Einreisegesetzen nicht gelöst“, erklärte ein Organisator aus Frankfurt.

Auch in anderen Teilen des Landes fallen Weihnachtsmärkte laut BBC heuer „kleiner und weniger europäisch“ aus. Wegen der Pandemie haben 10.000 Standbesitzer die Branche verlassen; und Brexit erschwert Waren- und Personal-Import.

„Es war viel Papierkram“, sagte die Bremerin Anja Manke, die die 23 Stände des German Christmas Market in Manchester betreibt. „Wir haben für alle Genehmigungen bekommen“, aber insgesamt bieten heuer weniger Europäer ihre Waren an, sagt sie und nennt das „sehr schmerzlich“. Eine Freundin, die auf den Markt in Edinburgh wollte, musste ganz „absagen, weil sie den ganzen Papierkrieg nicht rechtzeitig erledigen konnte“, sagte Manke.