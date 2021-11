Netz lacht über Boris Johnson nach Katastrophen-Rede

Boris Johnsons Rede vor Wirtschaftslenkern am Montag sorgt weiterhin für Spott im Netz: Minutenlang lobte Johnson darin den Themenpark Peppa Pig World, den er am Vortag mit seiner Familie besucht hatte und der auf der Zeichentrickfigur Peppa Wutz basiert. Dort gebe es sichere Straßen, Disziplin in den Schulen und ein gutes Nahverkehrssystem, lobte er.

Seine Rede sorgte nicht nur bei Kritikern, sondern auch bei Wählern und Anhängern aus seiner Tory-Partei für Kopfschütteln.