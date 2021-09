Boris Johnson hat jetzt galaktische Ambitionen

So mancher Autolenker in Großbritannien sitzt auf dem Trockenen, weil Tankstellen wegen eines Mangels an Lkw-Fahrern der Sprit ausgeht. Auch diverse Supermarktregale bleiben in der Versorgungskrise leer.



Aber einen Mangel an Visionen will sich Boris Johnson nicht nachsagen lassen und hofft, bald in Galaxien vorzudringen, die nie ein britischer Premier zuvor gesehen hat.