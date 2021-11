Als "Management durch Chaos" beschreiben Experten oft den Führungsstil des britischen Premiers Boris Johnson. Wohlwollen von Wählern und seiner Tory-Partei kostete ihn das bisher nur zeitweise. Jetzt fragt aber so mancher, ob sich das ändern könnte.

Denn fast zwei Jahre nach seinem fulminanten Wahlsieg im Dezember 2019 läuft für Johnson gerade fast alles schief: von Filz-Skandalen und Migrantenkrise bis hin zu Umfragen, die die Tories nur noch gleichauf mit oder hinter der Labour Partei sehen. Kritiker in den eigenen Reihen wetzen jetzt die Messer und attackieren Johnson via Medien, wenn auch hinter vorgehaltener Hand. "BoJo hat seine Mojo verloren", sagte ein anonymer Mandatar der Financial Times mit Hinweis auf die Quelle des Selbstvertrauens der Filmfigur Austin Powers.