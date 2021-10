Duft nach Urlaub: Briten reißen sich um spanische Putzmittel

Es war eine Mitteilung auf dem Kurznachrichten-Dienst Twitter, der die spanische Zeitung Publico auf die Spuren eines überraschenden Trends brachte. Darin erzählt eine offensichtlich Spanien-begeisterte Twitter-Nutzerin, dass sie bei immer mehr ihrer Bekannten und Freunde die Begeisterung für Putz-, Spül- und Waschmittel festgestellt habe.

Und sie blieb mit ihrer Mitteilung nicht allein. Hunderte weitere Twitter-Nutzer hängten sich gleich dran und berichteten ihrerseits begeistert über ihre Vorliebe für Produkte spanischer Marken, die sie doch sofort an „eine sonnige Strandvilla in Andalusien“ erinnern würden. Spanien ist traditionell das Lieblings-Urlaubsland der Briten.

Hunderttausende verbringen auch ihren Ruhestand in Orten an der Costa del Sol in Andalusien. Britisches Bier und Boulevardzeitungen wie die Sun sind dort ohnehin längst eine Selbstverständlichkeit