Wie Alexej Nawalny Putin so gefährlich werden konnte

Die andere Seite dieser Geschäfte: Als Minderheitsaktionär mehrerer staatsnaher oder staatlicher Betriebe verschaffte sich Nawalny Einblicke in das korrupte russische System. Als Rechtsanwalt gelang es ihm, in 45 von 75 von ihm angestrengten Gerichtsverfahren wegen Veruntreuung von Staatsgeldern recht zu bekommen. Umgerechnet knapp eine Milliarde Euro musste deshalb an den Staat zurückgezahlt werden. Und so stieg mit den Jahren auch die Zahl seiner Feinde.



Im Übrigen hat der manchmal von seiner Mission fast besessen wirkende Nawalny auch in Oppositionskreisen Gegner, die ihn nicht ausstehen können.



Aber Nawalny blieb unbeirrbar und baute sich ein Medienimperium auf. Sein wichtigster Kanal ist YouTube. Seine Anti-Korruptions-Dokus sind höchst professionell gemacht, oft witzig und rasant erzählt. Ein Megahit war 2017 ein Film über Premierminister Dmitrij Medwedew, der 35 Millionen Mal geklickt wurde und Großdemonstrationen auslöste. Mit Drohnen wurde die Luxusresidenz an der Wolga und das Weingut in der Toskana des Regierungschefs gefilmt. Auch Filme über einen Putin-Leibwächter und dessen Firmenkonglomerat und über die Müllgeschäfte der Söhne des Generalstaatsanwalts Jurij Tschajka wurden Hits.

Es wird weiter gesendet

Derzeit senden Nawalnys Leute hauptsächlich über die Ereignisse in Weißrussland. Nawalny, der bereits unzählige Male verhaftet wurde und deshalb als Vorbestrafter nicht mehr selbst bei Wahlen kandidieren darf, hat, typisch für ihn, das „schlaue Wählen“ erfunden. Auch ein Hauptthema in seinen Sendungen, die nun ohne ihn stattfinden.

„Schlau wählen“ bedeutet, dass bestimmte vom Kreml genehmigte Pseudo-Kandidaten gezielt bei Regionalwahlen gepusht werden. So gewann etwa Sergej Furgal von der Partei des Ultranationalisten Wladimir Schirinowski 2018 überraschend die Gouverneurswahl von Chabarowsk im äußersten Osten Russlands gegen den haushoch favorisierten Kreml-Kandidaten.

Vor zwei Monaten wurde Furgal wegen fadenscheiniger Gründe verhaftet. Die Proteste in Chabarowsk hören seither nicht auf: „Putin ist ein Dieb“, rufen die Demonstranten in der acht Flugstunden von Moskau entfernten Konkurrenzstadt von Wladiwostok.



Bevor Nawalny vermutlich in Omsk vergiftet wurde, war er übrigens bei seinen Anhängern und Mitstreitern in Wladiwostok gewesen.