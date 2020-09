Trump: Keine Beweise für Vergiftung von Kreml-Kritiker Nawalny

Der Fall Nawalny sei nur die Spitze des Eisbergs, sagte Weber. "In den letzten Jahren wurden mehrfach in Russland Menschen, die für Rechtsstaat, für Demokratie, für Freiheit auf die Straße gegangen sind, ermordet oder wie Nawalny vergiftet." Er verwies zudem auf die Konflikte in der Ukraine und in Syrien, "viele internationale Fragen, bei denen Russland nicht Partner ist". Es sei Zeit, dass Europa "noch mehr Druck auf Russland ausübt".

Österreich im Einklang mit EU-Linie

Der russische Botschafter in Wien ist am Freitag im Zusammenhang mit der Causa Nawalny ins Außenministerium in Wien bestellt worden. Dmitri Ljubinski sei dabei jene im Einklang mit der EU-Linie stehende Position Österreichs klar mitgeteilt worden, die Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zum Ausdruck gebracht habe, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums der APA.

Schallenberg hatte auf eine Erklärung der Europäischen Union verwiesen. Abgesehen vom Aufruf zu einer gemeinsamen internationalen Reaktion ist in der Erklärung auch von möglichen geeigneten Maßnahmen bis hin zu Sanktionen die Rede. "Was wir jetzt (von Russland, Anm.) verlangen: Eine rasche umgehende Aufklärung, volle Kooperation mit der Chemiewaffenverbotsorganisation in Den Haag und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden", sagte der Außenminister.