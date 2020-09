Nawalny-Attentat: Wer gab den Auftrag?

Keine Ermittlungen, keine Stellungnahme des Präsidenten – und kein Grund zur Aufregung oder gar internationale Sanktionen. Es sind die Reflexe des Kalten Krieges, die die Führung in Moskau zeigt. Am Tag nachdem unwiderruflich klar geworden ist, dass der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden war, zieht man sich hinter die Kremlmauern zurück und hüllt sich routiniert in Schweigen.