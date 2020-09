"Zweifelsfrei": Nawalny mit "Nowitschok" vergiftet

Bei dem in Deutschland in Behandlung befindlichen russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny wurde nach Angaben der deutschen Regierung "der zweifelsfreie Nachweis" eines chemischen Nervenkampfstoffes aus der Nowitschok-Gruppe erbracht. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

Nowitschok zählt zur Gruppe der Acetylcholinesterase-Hemmer. Die Hemmung dieses Prozesses führt zu einer Dauererregung mit Kontraktion aller Muskeln und anschließenden Lähmungen. Die Opfer sterben durch die Hemmung der Atmung und des Herzmuskels. Typische Symptome sind Schaum vor dem Mund, starke Sekretbildung, Erbrechen und allgemeiner Verlust aller Muskelfunktionen.

Diagnose zeichnete sich ab

Spezialisten gingen schon vor etwa einer Woche davon aus, dass Nawalny einer Substanz aus der Familie der Organophosphate ausgesetzt war. Dazu gehören Insektizide wie E605 - aber auch Nervengifte wie Sarin und das eben noch potentere, in russischen Labors entwickelte "Nowitschok".