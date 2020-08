Im Labor entwickelt: Nawalny wohl mit "Nowitschok" vergiftet

Bei den Nachforschungen zum Fall Alexej Nawalny untersuchen Experten einen Giftanschlag in Bulgarien. Dieser zeigt auffallende Ähnlichkeiten zum Fall des russischen Oppositionellen. Das ergaben gemeinsame Recherchen des Spiegel und der Investigativplattform Bellingcat, wie es in einem am Mittwoch veröffentlichten Online-Bericht heißt.

Nawalny wurde laut einem Befund der Berliner Charité vergiftet. Ähnlich erging es im April 2015 dem bulgarischen Waffenhersteller Emilian Gebrew. Er hatte sich über ein plötzlich juckendes Auge gewundert - und war später kollabiert und ins Koma gefallen. Auch seinem Sohn und einem seiner Manager ging es plötzlich schlecht. Ärzte stellten eine Vergiftung fest, die verwendete Substanz konnten sie nicht ermitteln. Gebrew überlebte den Anschlag nur knapp, die Verantwortlichen blieben zunächst im Dunkeln.