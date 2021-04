Wenn der Glaube allein für Mekka nicht ausreicht

Für die Teilnahme an der so genannten „kleinen Pilgerfahrt“ (Umra) gelten im Jahr 2021 neben dem islamischen Glaubensbekenntnis drei Kriterien: Einlass wird demjenigen gewährt, der entweder bereits beide Teilimpfungen erhalten hat; zumindest einmal in den jüngsten 14 Tagen geimpft worden ist; oder eine Corona-Infektion bereits überstanden hat. Überprüft wird dies mittels offizieller App, die in Saudi-Arabien seit Monaten schon den Zugang zu Shopping Malls und Restaurants regelt.