Ägypten bejubelt die „größte Entdeckung seit Tutenchamun“

Von der Existenz der Stadt wusste die Wissenschaft schon lange. „Viele Auslandsmissionen haben nach dieser Stadt gesucht und sie nie gefunden“, sagte Hawass. Auch nicht an der Mission beteiligte Experten sprechen von einer Sensation: „Die Entdeckung dieser verlorenen Stadt ist die zweitwichtigste archäologische Entdeckung seit dem Grab von Tutenchamun“, sagte die Professorin für Ägyptologie an der Johns Hopkins Universität in den USA, Betsy Bryan. Das Grab des Pharaos war 1922 entdeckt worden. Salima Ikram, eine Expertin auf dem Gebiet der Mumifizierung im Alten Ägypten, nennt es „einen Schnappschuss in der Zeitgeschichte. Es ist eine ägyptische Version von Pompeji.

Die Ausgrabungen nahe Luxor hatten laut Forscherteam im September 2020 begonnen – eigentlich mit dem Ziel, den Totentempel von Tutanchamun zu finden. „Zur großen Überraschung des Teams tauchten in alle Richtungen Lehmziegel-Formationen auf“, sagt der Archäologe Zahi Hawass. Tag für Tag wurden mehr Mauern freigelegt. „Die archäologischen Schichten lagen unberührt für Jahrtausende, fast so als wäre es gestern gewesen“, heißt es in einem offiziellen Statement.