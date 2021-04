Mega-Schiffstunnel ermöglicht eine Kreuzfahrt durch den Berg

Die Hustadvika-Gewässer zählen zu den gefährlichsten Seegebieten im Nordmeer. Schon die Wikinger, nicht gerade das ängstlichste Volk der Weltgeschichte, sollen die berüchtigten Stellen mit ihren Felsen und Untiefen entlang der norwegischen Westküste gemieden haben.

Aber auch moderne Schiffe kleinerer und mittlerer Größe gerieten an Ort und Stelle immer wieder in Seenot. In den jüngsten 75 Jahren kamen auf der Route, wo pro Jahr gut 100 Sturm-Tage gezählt werden, 46 Schiffe als Wrack zum Erliegen. 33 Menschen verloren dabei ihr Leben.

Statt um die Halbinsel Stadlandet soll der neue Seeweg in milderen Gewässern durch das Land führen. Dem Projekt im Weg steht derzeit noch ein rund 300 Meter hohes Küstenmassiv. Um es passierbar zu machen, muss nicht nur jede Menge Schotter um Milliarden norwegischer Kronen bewegt werden, sondern auch 7,5 Millionen Tonnen Felsgestein. Die Baufirmen werden dabei unbekanntes Terrain betreten. Die Gesamthöhe von 49 Metern lässt sich mit einem derzeit üblichen Tunnelbohrer nicht in einem Arbeitsprozess schaffen.