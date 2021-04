Viel Verkehr auf den Meeren: Megafrachter, Megaprobleme

Der Frachtverkehr läuft nicht immer unfallfrei ab. In den vergangenen Monaten kam es zu einer Serie an Zwischenfällen. Schiffe verloren Hunderte Container in Stürmen. Diese, UFOs (Unknown Floating Objects) genannt, gefährden die Schifffahrt. Für Segeljachten gibt es ein erhebliches Risiko, gegen ein UFO zu stoßen – und im schlimmsten Fall zu sinken. Der Film "All is lost" mit Robert Redford zeigt einen Zusammenstoß mit einem Container (beladen mit Schuhen) und den Überlebenskampf des Seglers auf hoher See.