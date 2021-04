Eiskaltes Paradies: Wo man Corona nur aus Erzählungen kennt

Der Cluster stellte eine Katastrophe für die unmittelbare Zukunft der spanischen Polarforschung dar. Auch die deutsche Neumayer-III-Station muss 365 Tage im Jahr bewohnt werden. Das Gebäude thront auf 16 Stelzen und muss von Technikern regelmäßig angehoben werden, damit es mit der Schneedecke mitwachsen kann.

Dementsprechend wichtig war, dass die kleine Überwinterungscrew rechtzeitig und gesund in der Antarktis eintraf. Da Flugverbindungen zum Ende der Welt in Pandemiezeiten eingestellt wurden, begaben sich die Forscher mit dem Schiff von Bremerhaven am 20. Dezember auf mehrwöchige Fahrt. Um das Infektionsrisiko gering zu halten, hatten sie sich bereits Wochen davor immer weiter aus der Gesellschaft zurückgezogen. Zum Schluss gab es eine mehrtägige, strenge Zimmerquarantäne.