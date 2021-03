Wie es sich in Europa ohne einzigen Corona-Fall lebt

Wer hier her will, muss einige Mühen auf sich nehmen. Zur nächsten Stadt, nach Cuxhaven, sind es bei Ebbe zu Fuß durchs Watt 2,5 Stunden, in 1,5 Stunden schafft es immerhin die Fähre – sofern sie denn fährt. Im Winter sind die Verbindungen eingestellt, bleiben die Insulaner unter sich.

In Pandemiezeiten ist das kein Nachteil. Seit Ausbruch des Coronavirus liegt der Neuwerker Inzidenzwert bei konstant null. Masken sind ebenso nicht nötig wie strikte Abstandsregeln. „Man sieht ohnehin mehr Gänse als Menschen hier“, sagt Steffan Griebel im KURIER-Gespräch.