Reichster Mann Tschechiens bei Hubschrauber-Absturz gestorben

Bei einem Hubschrauber-Absturz im US-Bundesstaat Alaska sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Darunter der tschechische Milliardär Petr Kellner. Der reichste Mann Tschechiens war 56 Jahre alt.

Unter welchen Umständen es zu dem Absturz kam, wird noch geklärt. Bekannt ist, dass fünf Personen zum Skifahren in Alaska waren und sich mit dem Hubschrauber auf den Gipfel fliegen lassen wollten. Dabei ist das Unglück aus noch ungeklärter Ursache passiert. Der Pilot und vier Personen haben den Unfall nicht überlebt.

Eine Person dürfte mit schwerwiegenden Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Kellner war Gründer und Mehrheitseigentümer der in den Niederlanden registrierten Holding-Gesellschaft PPF Group. PPF ist in mehreren Branchen aktiv - vom Bankwesen und Finanzdienstleistungen bis zu Telekommunikation, Versicherungen, Immobilien, Landwirtschaft und Biotechnologie. Außer in Tschechien ist PPF auch in anderen Ländern Europas, Russland, Asien und den USA tätig.

Die Zeitschrift "Forbes" führte Kellner in ihrer Liste der reichsten Tschechen 2019 auf Platz eins auf.

Sein Vermögen wurde damals auf 350 Mrd. Kronen, umgerechnet rund 13,7 Mrd. Euro, geschätzt. Den Grundstock dafür hatte er während der Privatisierung des Staatseigentums in den 1990er Jahren gelegt.